俄媒：莫斯科一女子攜土製炸彈至餐廳引發爆炸 至少3死21傷
撰文：劉耀洋
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路透社引述俄羅斯警方指，一間位於首都莫斯科市中心的餐廳附近8月1日晚發生爆炸，造成至少3人死亡、15人受傷。俄官媒其後引述俄羅斯國家反恐委員會聲明，稱受傷人數上升至21人，並指爆炸是由一名身份不明女子所攜帶的土製炸彈（IED）引起。
警方稱，爆炸在當地時間晚上8時左右發生，地點位於莫斯科Kudrinskaya廣場1號大樓的戶外露台，傷者的傷勢輕重不一。
據俄媒塔斯社（TASS），俄羅斯國家反恐委員會在聲明指，涉事女子當時攜帶土製炸彈進入餐廳，一名保安試圖阻止她入內。爆炸導致該保安、涉事女子和一名顧客死亡。
從外媒釋出的影片及照片顯示，調查和緊急服務人員已抵達現場展開工作。有持荷槍實彈的執法人員在現場戒備，該區域已對公眾封閉。
美媒引述餐廳官網指，餐廳在爆炸發生時，正在舉辦私人宴會，不對外開放。
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