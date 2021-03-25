加拿大制裁9名俄羅斯官員　克里姆林宮揚言報復

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-03-25 05:11

加拿大全球事務部3月24日宣布制裁9名俄羅斯官員，指他們侵犯當地人權。克里姆林宮之後表明會採取報復行動。

加拿大的聲明指，有關制裁是就俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）遭企圖謀殺及拘捕事件，以及其他示威者所受到的對待，採取外交行動，向俄羅斯高層官員施壓，要求莫斯科方面釋放納瓦利尼等人，同時強調不會對俄羅斯侵犯人權的情況視若無睹。

被納入制裁名單的人士包括俄羅斯聯邦安全局局長博爾特尼科夫（Aleksandr Vasilyevich Bortnikov）、俄羅斯總統辦公廳第一副主任基里延科（Sergey Vladilenovich Kiriyenko）、總檢察長克拉斯諾夫（Igor Viktorovich Krasnov）、副國防部長克里沃魯奇科（Aleksey Yurievich Krivoruchko）和·波波夫（Pavel Anatolyevich Popov）等人。

除了加拿大，美國、歐盟（EU）較早時亦就納瓦利尼事件制裁俄羅斯。

對於加拿大的制裁，克里姆林宮表示將採取回應措施。（AP）

俄羅斯衛星通訊社同日報道，俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科認為加拿大對俄羅斯實施的制裁非法手段，揚言採取回應措施。

《俄羅斯報》引述俄羅斯下議院國際事務委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）報道，批評加拿大的制裁是徒勞和毫無依據，並指加拿大重複美國對俄的制裁名單，強調莫斯科會作出對等回應。