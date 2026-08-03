伊朗：與阿曼商霍爾木茲海峽航運機制　談判接近完成

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）8月2日在政府內閣會議上，講述伊朗與阿曼就管理霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的談判進展。他表示，雙方談判目前進展順利，已進入最後階段，接近完成。



2026年5月8日，載有阿聯酋原油的油輪「敖德薩號」（Odessa）在關閉自動識別系統應答器的情況下通過霍爾木茲海峽，駛入韓國瑞山大山港水域，預計將在此卸載原油。（Reuters）

談判與海峽重開無關

據伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）7月26日表示，伊朗與阿曼就管理霍爾木茲海峽安全航運的共同原則，以及操作機制進行討論，會談富有成效並取得一些進展。阿拉格齊同日曾分別與阿曼、沙特阿拉伯外長通話，討論霍爾木茲海峽事宜。

巴加埃於2日表示，伊朗與阿曼目前圍繞該水道進行的談判，與霍爾木茲海峽的開放或關閉無關。他表示，海峽關閉是由於美國的破壞行動，以及對伊朗實施海上封鎖所導致。

2026年4月18日，船舶和油輪在阿曼穆桑達姆海岸對出的霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

他補充說，伊朗與阿曼的談判屬於雙邊性質，雙方就維護自身利益的機制展開討論，這並非新議題，雙方已經進行了很長時間的磋商。

他並稱，伊朗根據國家利益和關切採取行動，不會因其他方面的威嚇而改變決定，也不會因媒體壓力而放棄自身立場。他又提醒，地區鄰國都應認識到，美國任何針對伊朗基礎設施的襲擊，其後果都將波及整個地區。