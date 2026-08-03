伊朗：與阿曼商霍爾木茲海峽航運機制 談判接近完成
撰文：蕭通
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伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）8月2日在政府內閣會議上，講述伊朗與阿曼就管理霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的談判進展。他表示，雙方談判目前進展順利，已進入最後階段，接近完成。
談判與海峽重開無關
據伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）7月26日表示，伊朗與阿曼就管理霍爾木茲海峽安全航運的共同原則，以及操作機制進行討論，會談富有成效並取得一些進展。阿拉格齊同日曾分別與阿曼、沙特阿拉伯外長通話，討論霍爾木茲海峽事宜。
巴加埃於2日表示，伊朗與阿曼目前圍繞該水道進行的談判，與霍爾木茲海峽的開放或關閉無關。他表示，海峽關閉是由於美國的破壞行動，以及對伊朗實施海上封鎖所導致。
他補充說，伊朗與阿曼的談判屬於雙邊性質，雙方就維護自身利益的機制展開討論，這並非新議題，雙方已經進行了很長時間的磋商。
他並稱，伊朗根據國家利益和關切採取行動，不會因其他方面的威嚇而改變決定，也不會因媒體壓力而放棄自身立場。他又提醒，地區鄰國都應認識到，美國任何針對伊朗基礎設施的襲擊，其後果都將波及整個地區。
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