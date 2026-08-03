歐盟AI新規上路　生成式內容須加標示　違規者罰款逾億元

《歐盟人工智能法案》8月2日正式生效，人工智能（AI）系統供應商等必須在AI生成內容加上標示，AI聊天機械人也須告知使用者他們正在和AI而非真人對話，違規者面臨最高1500萬歐元（約1.3億港元），或相當於全球年度營業額百分之三的罰款。



新規指出，其目的是幫助使用者辨認到自己正在接觸到由AI生成的內容，或是否正在與AI進行互動，進而讓用家能夠做出明智決定，保護自己免受虛假信息或詐騙侵害。

此外，新規還適用於那些經過AI修改的內容，包括利用AI技術進行深度偽造（Deepfake）的內容，也需要同樣加上標示。

2025年1月22日，圖為美國人工智能企業OpenAI旗下的聊天機械人ChatGPT的標誌。（Reuters）

歐盟人工智能辦公室、各國主管機構以及歐洲數據保護監管局會一同負責執法工作，並有權對違規者進行罰款。違反規定的企業面臨最高1500萬歐元，或相當於全球年度營業額百分之三的罰款，以較高者為準。規例即時生效，已經推出市面的AI模型有執法寬限期，容許在12月前符合相關要求。

《歐盟人工智能法案》於2024年生效，並逐步收緊對AI行業的規管。今次是首次涉及加強業界透明度，被指是適用範圍最廣的條文，只要AI產品、聊天機械人以及生成內容服務在歐盟市場使用都要遵守。