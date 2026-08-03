英漢藏母屍於雪櫃三年　涉騙領八萬鎊福利金遭判囚2年4個月

英國威爾斯一名60歲男子Christopher Phillips在89歲母親過世後，將其遺體藏於雪櫃近三年，藉此騙取近8萬英鎊的養老金及福利金。該名男子承認阻止合法埋葬及欺詐罪，周一（2日）被判入獄2年4個月。



據路透社報道，Christopher的母親Sylvia Phillips於2023年3月在其威爾斯波斯考爾（Porthcawl）家中身亡，Phillips未有為母親下葬，而將其遺體置於雪櫃中，直至今年2月警方登門調查時被發現。

由於Sylvia自2022年9月起未曾前往醫療機構覆診，引起醫護人員關注，警方遂登門調查。Christopher一度向警方謊稱母親在倫敦探親，惟警員後在屋內雪櫃中發現其母遺體，上面鋪滿鮮花及一張由Christopher與其寵物狗署名的生日賀卡。

英國威爾斯一名60歲男子在89歲母親過世後，將其遺體藏於雪櫃近三年，藉此騙取近8萬英鎊的養老金及福利金。（X@swpolice）

英國傳媒報道，Christopher向精神科醫生透露自己「不想讓母親離開」；其代表律師亦指，被告為靠近母親遺體而一直與該雪櫃同房共眠。

法官判刑時斥責，Christopher為獲取本屬於母親的金錢利益，令其遺體在雪櫃中受屈辱長達三年。當地警方發表聲明指案件令人極度悲傷，斥其隱瞞死訊並長期從中獲取錢財。