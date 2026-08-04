俄羅斯度假勝地變煉獄尖叫四起　烏克蘭無人機炸海灘釀7死｜有片

烏克蘭軍隊使用包括無人機在內武器，不斷深入俄羅斯境內，襲擊對方的經濟和能源目標，旨在削弱俄羅斯在烏克蘭持續4年多的戰爭能力。路透社報道，烏方襲擊十幾間被稱之為「俄羅斯版亞馬遜」的Wildberries倉庫。俄羅斯說，烏克蘭的無人機還導致民居大樓死亡事件，遊樂場兒童殞命事件等，一處海灘遭無人機擊中亦有7人喪生。



俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區行動指揮部表示，熱門度假勝地、黑海沿岸格連吉克附近阿爾希波-奧西波夫卡村的沙灘遭烏克蘭無人機擊中，造成包括3名兒童在內7人喪命，另有40人受傷，傷者受到不同程度傷害，其中21人住院治療，另有19人在門診接受必要救治。

俄羅斯熱門度假勝地 黑海沿岸沙灘遭烏克蘭無人機擊中：

俄羅斯方面稱，8月2日，一架烏克蘭無人機襲擊別爾哥羅德州普林采夫卡村一個兒童遊樂場，一名13歲女童喪生，兩名分別為7歲和9歲的兒童遭彈片重傷。

俄羅斯稱別爾哥羅德遊樂場1兒童因無人機襲擊死亡：

路透社指，自7月18日以來，十幾間Wildberries設施遭襲擊，這些襲擊旨在試圖擾亂公司營運，原因是，Wildberries是俄羅斯消費經濟支柱。

2026年8月3日，俄羅斯一間Wildberries倉庫附近冒出濃煙。（Reuters）

俄羅斯稱，還曾發生居民遇襲，民用基礎設施被破壞，針對工業設施的大規模襲擊，以及載有軍用貨物、軍用物資的船隻遭襲擊等。

烏克蘭東南部城市扎波羅熱地區州長費多羅夫（Ivan Fedorov）則指，俄羅斯發射的滑翔炸彈造成一人死亡， 21人受傷。