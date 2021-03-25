日本政府：朝鮮可能發射彈道導彈

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-25 06:58

日本海上保安廳3月25日表示，朝鮮可能發射彈道導彈，呼籲航行中的船隻留意狀況。韓國聯合參謀本部（JCS）其後表示，朝鮮向東海地區發射不明物體。

日本防衛省指出，朝鮮發射的不明飛行物體可能是彈道導彈，而政府則認為導彈並沒有飛入日本的專屬經濟水域，強調會繼續收集相關情報和加強監視工作。

美國有線新聞網絡（CNN）之後報道，華府官員證實朝鮮所發射的是彈道導彈。

JCS曾在24日表示，朝鮮21日向半島西部海域發射兩枚近程巡航導彈，是平壤方面自2020年4月14日以來首次發射導彈，也是美國總統拜登（Joe Biden）任內首次試射。

韓國軍方表示，偵測朝鮮從溫泉郡發射兩枚相信是巡航導彈的飛行物。軍方拒絕透露其他詳情，例如是導彈確切型號、飛行距離和最高點，僅指韓國和美國正在分析導彈的具體參數，並密切監察朝鮮的舉動。

由於朝鮮當時發射的不是彈道導彈，沒有違反聯合國安全理事會決議。韓聯社引述專家分析指出，朝鮮通過低強度的武力示威，試探韓國和美國的反應，同時對於對話機會維持開放態度。

美國國防官員曾多次警告，有情報顯示朝鮮可能會試射導彈。而美韓上周舉行聯合軍事演習後，金正恩胞妹、勞動黨中央中央委員會副部長金與正指，如果拜登政府希望在未來四年可以安枕無憂，就應停止挑釁行為。