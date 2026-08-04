英倫海峽非法移民船起火　英法聯手救起173人｜有片

逾170名非法移民周二乘船橫渡英倫海峽時船隻起火，經英法救援脫險，無人傷亡。



據BBC 8月4日報道，法國海事局稱該船周一晚從法國赴英途中引擎起火，173人獲救送抵布洛涅（Boulogne-sur-Mer）港。事發前夜該船離開法國，除5人外其餘乘客均拒絕法方協助、堅持赴英；今早引擎起火，船體迅速損毀。法方兩船救起103人，英方救生艇及邊境部隊船隻救起54人。

自從英國首相貝安德（Andy Burnham）兩週前就任首相以來，周六乘坐小船抵達英國的非法移民人數已超過 2000 人。上周三是今年迄今偷渡人數最多的一天，共有 752 名非法移民抵達英國。

貝安德一天前承諾「毫不鬆懈」遏止乘小船抵英人數。英政府發言人稱邊境安全司令部接報，強調事件凸顯小船橫渡危險。邊境安全部長圖利（Anna Turley）表示乘客將送返法國，指背後是有組織犯罪集團。

去年有超過4萬1000名非法移民登陸英國南部海岸，這是自2018年來第二高的統計數據。據統計，今年已有14人在橫渡英倫海峽時喪生。