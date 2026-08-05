千年古蹟僅有20年歷史？ 意男建「古羅馬劇院」騙遊客遭判28月囚
撰文：林嘉敏
出版：更新：
意大利男子馬洛索（Franco Malosso）精心炮製了一場離譜的文物騙局，他私自仿造古羅馬劇院向遊客收取最高40歐元（約362港元）門票，憑藉逼真的仿古布景矇騙大眾數年。經多輪庭審與上訴，馬洛索判囚兩年四個月並被罰款3000歐元（約2.7萬港元）。
綜合外媒報道，馬洛索自稱「慈善家、企業家及管弦樂團指揮」，在2005一場山體滑坡後，宣稱在維琴察（Vicenza）阿庫尼亞諾（Arcugnano）「發現」此處名為「貝裏科海洋圓形劇場」（Berico Maritime Amphitheatre）的「遺址」。
馬洛索將其宣傳為公元393年的真實古蹟，謊稱凱撒大帝(Julius Caesar)與《埃及妖后》（Queen Cleopatra）曾經到訪，甚至聲稱《羅密歐與茱麗葉》中的虛構女主角Juliet Capulet曾在此地居住，以此吸引遊客。
直至2016年意大利官方介入調查，考古學家證實這座「古蹟」為2000年代產物，由混凝土、玻璃纖維等現代建築材料搭建，經人工做舊處理，再搭配仿製雕像與人工池塘偽裝成古遺跡。衛星影像亦披露，馬洛索先將原地山坡地貌夷平，然後再搭建上述遺址。
最終，現年69歲的馬洛索偽造文物、非法建造罪名成立，獲刑兩年四個月並需繳納3000歐元罰款、恢復地貌。同時，阿爾庫尼亞諾議會也對他提出56萬歐元（約507萬港元）損害賠償訴訟。
涉事劇院目前已被封鎖。
休達非法移民危機增至57死 意大利暫停與西班牙神根自由通行協議意大利遊學團與泰女子列車爭執 參團青年被爆為公務員子女OpenAI遭美司法部調查罰款2509萬 涉偏袒外籍員工歧視美籍求職者法籍留學生新加坡拍片「舔販賣機吸管」遭起訴 遭罰款逾3600元