中國商務部宣告對多家美企採取反制措施 包括應用DNA科學公司等
撰文：成依華
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中國商務部8月5日發表公告，宣布對多家美國實體採取反制措施，包括應用DNA科學公司（Applied DNA Sciences, Inc.）、美國合規性測試公司（Compliance Testing LLC）等，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。
商務部公告指，近期美國以所謂「強迫勞動」為由制裁中國企業，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重侵犯中國主權、安全、發展利益，應用DNA科學公司等6家美國實體協助、支持美國涉疆非法制裁，性質惡劣。
公告指依據相關規定，中方決定將應用DNA科學公司等6家美國實體列入反制清單，禁止中國國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。
名單如下：
1.應用DNA科學公司（Applied DNA Sciences, Inc.）
2.地層水庫公司（Stratum Reservoir, LLC.）
3.阿爾塔納技術公司（Altana Technologies, Inc.）
4.責任商業聯盟（Responsible Business Alliance）
5.維泰集團（Verite Group, Inc.）
6.人權在中國組織（Human Rights in China）
商務部又發公告指，近期美國聯邦通訊委員會（FCC）密集出台涉華消極措施，嚴重侵犯中方企業正當合法權益，美國合規性測試公司協助、支持美國聯邦通訊委員會採取措施，危害中國主權、安全、發展利益。
公告稱依據《中華人民共和國反外國制裁法》相關規定，中方決定將美國合規性測試公司（Compliance Testing LLC）列入反制清單，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。