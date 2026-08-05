中國商務部宣告對多家美企採取反制措施　包括應用DNA科學公司等

中國商務部8月5日發表公告，宣布對多家美國實體採取反制措施，包括應用DNA科學公司（Applied DNA Sciences, Inc.）、美國合規性測試公司（Compliance Testing LLC）等，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。



商務部公告指，近期美國以所謂「強迫勞動」為由制裁中國企業，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重侵犯中國主權、安全、發展利益，應用DNA科學公司等6家美國實體協助、支持美國涉疆非法制裁，性質惡劣。

公告指依據相關規定，中方決定將應用DNA科學公司等6家美國實體列入反制清單，禁止中國國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

2011年1月17日，美國和中國國旗在北京一家酒店前飄揚。（Reuters）

名單如下：

1.應用DNA科學公司（Applied DNA Sciences, Inc.）

2.地層水庫公司（Stratum Reservoir, LLC.）

3.阿爾塔納技術公司（Altana Technologies, Inc.）

4.責任商業聯盟（Responsible Business Alliance）

5.維泰集團（Verite Group, Inc.）

6.人權在中國組織（Human Rights in China）

圖為2025年11月11日，位於北京的中國商務部大樓。（Getty Images）

商務部又發公告指，近期美國聯邦通訊委員會（FCC）密集出台涉華消極措施，嚴重侵犯中方企業正當合法權益，美國合規性測試公司協助、支持美國聯邦通訊委員會採取措施，危害中國主權、安全、發展利益。

公告稱依據《中華人民共和國反外國制裁法》相關規定，中方決定將美國合規性測試公司（Compliance Testing LLC）列入反制清單，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。