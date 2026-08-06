傳特朗普不滿遭誤導 以為彈藥短缺問題已解決 會議場邊質問防長
撰文：張涵語
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《華盛頓郵報》8月6日（周四）引述消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）上周五在大衛營內閣會議場邊，向國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）發洩自己對伊朗戰爭的不滿。他要求赫格塞思解釋，為何他在彈藥嚴重短缺的問題上被誤導，以為彈藥問題「已經解決」，但如今武器短缺已威脅到美國對伊朗的軍事選擇。白宮則否認，稱是「假新聞」。
知情人士透露，當特朗普就武器庫存不足的問題質問赫格塞思時，赫格塞思為自己辯護，並將武器短缺的責任歸咎於國防部副部長范伯格（Stephen Feinberg），亦稱范伯格未能確保特朗普充分了解情況。
其中一位消息人士稱，彈藥短缺——特別是遠程導彈和防空攔截器的短缺，是特朗普近日推遲對伊朗發動更多大規模打擊的部分原因。儘管美國已宣布就部分最關鍵的彈藥達成新生產協議，但這些彈藥的生產周期可能長達兩年，目前尚無緩解短期短缺的跡象。
報道指，此次爭執凸顯特朗普對國防部長日益增長的不滿。赫格塞思曾是早期對伊朗採取軍事行動的最積極倡導者之一，並成功說服特朗普，認為這將是一場快速且相對容易的勝利。
白宮：完全是假新聞
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）則在回應《華盛頓郵報》提問時說道，「這完全是假新聞。根本沒發生過。總統特朗普對赫格塞思部長充滿信心。」
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