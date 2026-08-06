澳州廉航捷星創先河　頭頂行李櫃2027年2月開始收費　約138元起

澳洲廉航捷星航空8月5人宣布，2027年2月起向使用機艙頭頂行李櫃的乘客收費，單程費用25澳元（約138港元）起，成為首間推行同類收費的澳洲航空公司。



共同網報道，捷星航空發表聲明解釋，乘客及前線員工均反映，在登機閘口為手提行李磅重，以及費力在頭頂行李櫃尋找空間，是機場體驗中最令人緊張的環節。

行政總裁塔利（Sharon Petersen）表示，新措施下乘客仍可免費攜帶一件符合指定尺寸的手袋、手提電腦袋或小背囊，放置在前方座位下方。若需使用頭頂行李櫃，則要支付「優先隨身行李」費用。

捷星日本：圖為廉航捷星日本的航機（Getty Images）

新安排下，放入行李櫃的行李重量上限會由現時7公斤放寬至10公斤，而登機前航空公司人員亦不再為該行李磅重。

塔利強調，此舉可更有效運用行李櫃空間、精簡登機程序，並協助更多航班準時出發，讓乘客「只為所需的服務付費」。