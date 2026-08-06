韓國產業部長：中國半導體產業發展速度驚人 須加快步伐否失主導
撰文：張涵語
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韓國產業通商資源部長官金正官8月6日（周四）表示，中國正以前所未有的規模向晶片行業投入資源，加劇全球科技競爭，韓國要幫助晶片製造商加快投資步伐，否則將面臨失去半導體領域優勢的風險。
外媒報道，金正官說，「我感覺中國在半導體材料、元件和設備領域正一步步取得進步。中國目前的規模、速度和技術實力着實令人膽寒。」
金正官預測，儲存半導體市場規模將在五年內從目前的約2,000億美元成長到1萬億美元。 他稱，「我們目前佔據了約65%的存儲半導體市場份額，但無法保證在1萬億美元的市場中還能保持這一地位。我認為即使是目前的速度也太慢了，我們必須加快步伐。」
金正官指圍繞半導體市場的全球競爭日益激烈，而中國的發展速度超乎想像。在這種情況下，他主張盡快通過《半導體特別法》，以確保政策的連續性和支持體系的製度化。
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