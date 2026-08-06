韓國首爾警方搜查足協　調查高層是否不當干預洪明甫任命過程

韓國警方8月6日（周四）韓國足球協會（KFA）展開搜查行動，調查KFA高層是否在任命前國家隊主教練洪明甫的過程中存在不當干預。首爾地方警察廳地方搜索課金融犯罪調查小組於上午9點開始，派遣調查人員前往位於天安市的KFA總部和位於首爾鐘路區的足球館，搜查調查所需資料。



韓聯社報道，警方正在從KFA的教練候選人遴選委員會、國家隊後勤保障團隊和世界盃後勤支援團隊中搜查與國家隊主教練任命相關的資料。法證小組則正重點搜索涉事官員的手機和電腦中的內部資料，而搜索令中列明的罪名包括妨礙業務運作。

洪明甫2026年7月30日赴國會體育委員會接受長達12小時質詢（Reuters）

根據當天搜查和扣押的資料，警方將調查時任韓國足協會長鄭夢奎、時任首席技術官李林生等人，是否在任命洪明甫為國家隊主教練的過程中濫用職權，違反足協章程，以及他們是否不當干預，最終批准該任命的權力提升委員會和董事會的決定。

韓國足球國家隊前主帥洪明甫此前在7月30日，出席國會體育委員會長達12小時質詢，議員就其聘用流程、世界盃戰術等問題展開追問。洪明甫表示足協不可忽視輿論批評，民眾若發現問題不應只線上宣泄，而是主動參與搭建改革機制。