廣島原爆81周年　中國：日本軍國主義侵略擴張教訓須警鐘長鳴

8月6日是日本廣島原爆81周年，中國外交部發言人8月6日回答傳媒提問表示，核武器造成的災難和悲劇不應重演，發生核爆的特定背景更應反思銘記，日本軍國主義侵略擴張的教訓必須警鐘長鳴。



2026年8月6日在日本廣島，示威者走上街頭，不滿日本首相高市早苗政府的修憲和軍事擴張政策。（Reuters）

中國外交部發言人林劍稱，日本右翼勢力長期以來篡改歷史事實，政治利用「核爆受害者」身份標籤博取國際同情，刻意淡化日本侵略周邊國家造成數千萬人民傷亡，妄圖洗脫侵略罪責。

中國：日本高官毫不掩飾「再軍事化」野心

中方稱，日本執政當局近來企圖整軍擴武，尋求美國強化對日核保護、圖謀突破「無核三原則」，首相官邸高官甚至叫囂謀求自主擁核，毫不掩飾「再軍事化」的野心，這種兩面做派，是對全世界愛好和平人士的挑釁和對歷史正義的褻瀆。

2026年8月6日，日本廣島，首相高市早苗在廣島和平紀念公園舉行的紀念原爆81週年儀式上發表講話。（Reuters）

林劍又指，日本二戰時期肆意侵略擴張，犯下滔天罪行，給亞洲鄰國和世界帶來深重災難，時至今日，日方不僅拒絕反省歷史，還故技重施，不斷炮製周邊國家威脅等虛假敘事，掩蓋持續強軍擴武企圖，事實證明日本「再軍事化」已成為地區和平穩定的現實威脅，國際社會必須高度警惕。

他稱中方敦促日方停止造謠抹黑，切實反躬自省，認真汲取歷史教訓，不要在錯誤道路上愈走愈遠。