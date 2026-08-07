中國網信辦審查派拓網絡產品　稱涉關鍵信息基礎設施及國安風險

中國國家互聯網信息辦公室（CAC）宣布對美國網絡安全公司派拓（Palo Alto Networks）在華銷售產品展開網絡安全審查，指其有損關鍵信息基礎設施及國家安全。



據路透社8月6日報道，網信辦稱此次審查依據國家安全法及網絡安全法，未列明涉事產品、所指漏洞，或派拓可能面對的行動。北京近月加強審查外國科技供應商、推動國產替代，稱敏感網絡使用進口產品或令數據及基礎設施面臨海外風險。

中國網信辦（資料圖片）

報道指，此舉正值中美貿易及科技緊張升溫之際；中國商務部周三宣布一系列對美企及對美無人機出口限制，作為對華盛頓近期限制中企進入美國市場的反制。網信辦未表明審查是否與商務部措施相關。派拓未即時回應。今年1月，中方曾要求國內企業停用包括派拓在內十多家美以企業的網絡安全軟件。

此前網信辦曾在2023年對美國內存芯片商美光科技（Micron Technology）的審查——美光其後被裁定未通過、被責令關鍵信息基礎設施營運者停止採購，據報已停止向中國數據中心供應服務器芯片。