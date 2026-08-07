韓國高官稱最大競爭對手是中國　倡半導體業放寬每周52小時工作制

韓國產業通商部長官金正官8月6日（周四）在一個論壇上發言時，形容中國為「最大競爭對手」，並提倡在半導體等行業着手調整每周52小時工作制，即放寬工時上限。



韓國《東亞日報》報道，金正官表示「企業、產業以及國家的競爭力，必須放在與其他企業、產業和國家比較的框架下看，而我們最大的競爭對手就是中國。」

他提倡在半導體等行業調整每周52小時工作制，又指「我不認為每周52小時工作制問題僅局限於半導體領域，不論是研發領域，還是以初創企業為代表的尖端產業整體，都有必要調整工作時間制度」。

報道指，這一言論與韓國僱傭勞動部長官金榮訓對每周52小時工作制持謹慎態度的立場相差甚遠。

中國商務部部長王文濤（右）於12月12日在北京會見韓國產業通商部長官金正官（左）。（中國商務部）

金正官也在同一天表示，中國正以前所未有的規模向晶片行業投入資源，加劇全球科技競爭，韓國要幫助晶片製造商加快投資步伐，否則將面臨失去半導體領域優勢的風險。

據外媒報道，他說道「我感覺中國在半導體材料、元件和設備領域正一步步取得進步。中國目前的規模、速度和技術實力着實令人膽寒。」