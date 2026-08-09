美車牌識別系統部署49州引發反彈　警員涉濫用追蹤伴侶

美國初創監控公司Flock在全美49個州安裝逾12萬個車牌識別鏡頭，供警方、業主團體等追查犯罪，近期在美兩黨均引發私隱憂慮及反彈。有警員被揭發濫用系統跟蹤舊愛及追蹤墮胎婦女，觸發民眾發起抗議甚至破壞鏡頭。



Flock的系統能拍下車輛型號、顏色及車牌等特徵，數據可儲存至雲端長達一個月並跨州共享。該公司聲稱全美已有逾5000個執法部門部署。支持者認為該系統有助破獲謀殺及劫案等嚴重罪案。

然而，批評者質疑系統猶如無間斷的大規模政府監控，並引發連串濫權醜聞。據報至少50名警員濫用該系統，當中大多數用其追蹤其現任或前任伴侶。當中，美國威斯康星州密爾沃基市（Milwaukee）有警員被發現私下利用該系統追蹤伴侶位置124次、其伴侶前任55次，該警員最終認罪並被判一年緩刑。另一名曾調查此案的警員Tehrangi Chapman，後來亦因濫用系統追蹤他人及秘密放置GPS裝置而被捕。

此外，還有警員藉此追蹤尋求墮胎的女性，以及將數據非法分享予入境執法部門。系統出錯亦曾導致無辜市民遭持槍截查。

爭議觸發美國社會罕見的跨黨派共識。網上抵制群組「DeFlock America」已吸引逾60萬人加入。有民眾在網上建立鏡頭地圖，甚至採取激烈手段，以鋸斷、塗鴉或槍擊等方式破壞鏡頭。在強大民意壓力及訴訟下，由洛杉磯至維珍尼亞州等多個城鎮，至今已有近100個地方政府決定終止合約。