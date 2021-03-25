日本稱朝鮮所射疑為彈道導彈　沒飛向日本　未入領土或專屬經濟區

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-25 09:44

韓國聯合參謀本部（JCS）3月25日表示，朝鮮從咸鏡南道向東海地區發射不明物體。韓聯社引述韓軍人士指，導彈或為彈道導彈。日本防衛省指出，朝鮮發射的可能是彈道導彈，沒飛進日本的專屬經濟水域。

日本政府25日早上公布朝鮮有關舉動的消息。日本放送協會（NHK）25日稱日本政府推測，飛行物沒飛向日本領土，也不會落入日本專屬經濟區。首相菅義偉其後亦開開表示，彈導導彈落入專屬經濟區以外。

日本海上保安廳較早時曾警告，船隻不要接近任何掉落的物體，並要求他們向海上保安廳提供相關資訊。

日本強調會繼續收集相關情報和加強監視工作。海上保安廳呼籲航行的船隻留意狀況。

圖為2021年3月7日，朝鮮中央通訊社發布朝鮮最高領導人金正恩出席第一次市郡黨委責任書記講習會。（路透社）

美國有線新聞網絡（CNN）引述一名華府高層官員報道，指經過情報分析後，證實朝鮮發射兩枚彈道導彈，現時美軍及情報部門正分析數據，判斷導彈類型及飛行距離等。

數日前疑射巡航導彈

韓國青瓦台將於將召開國家安全保障會議常委會緊急會議，討論朝鮮疑似發射彈道導彈的事宜。

韓國24日表示，朝鮮21日向半島西部海域發射兩枚近程巡航導彈，是平壤方面自2020年4月14日以來首次發射導彈，也是美國總統拜登（Joe Biden）任內首次試射。

韓國軍方表示，偵測朝鮮從溫泉郡發射兩枚相信是巡航導彈的飛行物。軍方拒絕透露其他詳情，例如是導彈確切型號、飛行距離和最高點，僅指韓國和美國正在分析導彈的具體參數，並密切監察朝鮮的舉動。

朝鮮當時發射的不是彈道導彈，沒有違反聯合國安全理事會決議。韓聯社引述專家分析指出，朝鮮通過低強度的武力示威，試探韓國和美國的反應，同時對於對話機會維持開放態度。

美國國防官員曾多次警告，有情報顯示朝鮮可能會試射導彈。而美韓上周舉行聯合軍事演習後，金正恩胞妹、勞動黨中央中央委員會副部長金與正指，如果拜登政府希望在未來四年可以安枕無憂，就應停止挑釁行為。