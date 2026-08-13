特朗普簽署備忘錄　授權執法部門動用網路工具打擊跨國犯罪組織

白宮宣佈，總統特朗普（Donald Trump）8月12日簽署一份備忘錄，授權聯邦執法部門動用網路工具，打擊在外國司法管轄區活動並針對美國人實施攻擊的跨國犯罪組織。



路透社報道，有關備忘錄說明中列舉勒索軟件攻擊、金融詐騙，以及其他由境外犯罪組織實施的犯罪活動，並將這些組織統稱為「跨國犯罪組織」。

白宮稱，備忘錄建立一個框架，鼓勵私營企業和其他私人實體，以及聯邦、州、地方、部落和領地各級機構達成協議，共同收集跨國犯罪組織的威脅情報，並制定應對網路威脅的行動方案。

備忘錄指示國土安全部通過國土安全特別工作組下屬的國家協調中心制定一項計畫，開展「旨在破壞外國跨國犯罪組織的具體網路行動」。計劃由國土安全部和司法部共同監管。

美國國土安全部（The Department of Homeland Securit）。（Photo by Chip Somodevilla/Getty Images）

備忘錄還規定，參與企業必須繳納至少100萬美元（約785萬港元）的保證金或託管資金。

報道指，私營企業參與針對犯罪分子及其他目標的網路行動並非新概念，但過去一直備受爭議，原因在於外界擔心局勢升級、引發意外後果以及面臨跨部門協調難題。