普京首次登上爭議島嶼南千島群島　日本外相：強烈抗議

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）登上南千島群島（日本稱北方四島）的伊圖魯普島（日本稱擇捉島）並視察亞斯內魚類加工廠。這是普京首次登上南千島群島，此後，日本外相茂木敏充8月13日就此提出強烈抗議。



共同社報道，茂木敏充說：「包括擇捉島在內的北方四島無論從歷史上還是國際法上來看，都是我國固有領土。」

俄總統普京（Vladimir Putin）2026年8月12日在巡洋艦上觀摩太平洋艦隊演習，並發表講話（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

俄衛網稱，普京曾在2024年1月與遠東企業家會面時表示，自己從未去過南千島群島，並承諾一定會前往視察。

普京此前飛抵南薩哈林斯克，在瓦良格號導彈巡洋艦上觀摩太平洋艦隊演習的最後階段。

俄羅斯與日本在二戰結束後一直未能簽署和平條約。

日本以1855年俄日簽訂的雙邊貿易邊界條約為依據，要求歸還南千島群島四個島嶼，分別是伊圖魯普島、庫納希爾島（日本稱國後島）、施科坦島（日本稱色丹島）和赫巴馬伊島（日本稱齒舞島），並將歸還上述四個島嶼作為與俄方簽訂和平條約的條件。

而莫斯科的立場則是，南千島群島已根據二戰結果併入蘇聯版圖，俄方對其擁有無可爭辯的主權。此後的談判未帶來任何結果，和平條約仍未簽署。

日本因烏克蘭局勢對俄羅斯採取多輪制裁。2024年3月21日，俄羅斯外交部表示，作為對日方不友好行為的回應，俄方拒絕與日方就和平條約開展談判，取消日本公民前往南千島群島的免簽政策，暫停與日本就在南千島群島開展經濟合作進行交流。