ICE新招？車沒動卻控企圖撞人　特工持槍指嚇女司機　議員促交代

美國移民及海關執法局（ICE）特工8月10日在維珍尼亞州一間購物中心持槍指向一名坐在車內的女子，指她企圖開車撞向特工，但多段影片顯示，這名女子所駕駛的車輛全程未有移動，事件引發外界關注。



事主為36歲的莫利納（Carolina Molina），育有兩名女兒，是一名心理健康治療師。她表示，當天下午約3時，她駕車經過福爾斯徹奇（Falls Church）期間，目睹ICE特工拘捕兩名男子，曾向特工叫罵。

莫利納在Instagram發布的影片顯示，她其後在購物中心被多名特工包圍，前後方均有車輛擋住去路。一名蒙面特工拔出手槍指向車窗，指她「試圖撞我們」。

車上的行車記錄儀和手機影片顯示，莫利納車輛全程未動。她否認指控，並警告特工正在錄影。特工說「我定會逮捕你」，但最終離開，未有拘留或起訴她。

國土安全部（DHS）在聲明中稱，特工當時正拘留犯罪的無證移民，莫利納是「反ICE煽動者」，開車繞着特工轉並試圖傷害，特工感到害怕，但部門未提供相關影片。

民主黨眾議員拜爾（Don Beyer）批評，影片顯示的危險和不當升級，與全國ICE特工的行為如出一轍，必須追究責任。

《紐約時報》8月12日報道，在特朗普政府嚴厲打擊移民的行動中,這只是聯邦執法人員與司機之間的最新衝突。自去年以來，ICE特工已向超過20名司機開槍，部份人死亡。

7月，休斯敦和緬因州兩名男子在車內被ICE特工開槍擊斃。1月，明尼阿波利斯的美國公民古德（Renee Good）亦被聯邦執法人員槍殺，引發全國抗議。