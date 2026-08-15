美國女子涉破壞二戰紀念碑 控兩項重罪最高可判囚10年
撰文：韓學敏
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美國肯塔基州一女子涉嫌破壞華盛頓的二戰紀念碑，已被捕並面對兩項重罪指控。華盛頓特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）周五稱，每項罪名最高可判囚10年。
據路透社（Reuters）8月15日報道，紀念碑周四（8月13日）遭人用肥皂泡和塗鴉破壞，噴泉溢滿泡沫，牆上噴有「Clean hands Dirty $（乾淨的手，骯髒的錢）」字樣，並濺滿紅綠色油漆。
涉事女子名為法里斯（Melissa Farris），起訴狀引述她說：「必須有人作出不同的選擇，我對自己的行為負責……我會踏進法庭等待被捕，我們的政府也要為其選擇負責。」有證人拍到她噴漆，案件正交由美國公園警察跟進；警員認出她3日前曾因在聯邦土地非法露營被捕。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五把事件與此前倒映池受損相提並論。皮羅早前撤銷倒映池破壞案4人控罪，指池況惡化源於安裝不善，特朗普批評她「像雨傘般軟下來」，稱「先有倒映池，現在又這樣」。法里斯兩名家屬拒絕回應。
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