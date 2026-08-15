日防相小泉進次郎參拜靖國神社 高市早苗沒到場但供奉祭祀費
撰文：韓學敏
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日本防衛大臣小泉進次郎8月15日（周六）日本二戰投降紀念日參拜靖國神社；執政自民黨幹事長鈴木俊一、總務會長有村治子及選舉對策委員長西村康稔同日亦前往參拜，屬自民黨高層首次集體參拜。
TBS電視台報道，鈴木俊一表示，首相高市早苗並沒有親身參拜，而是以私人費用形式供奉「玉串料」的祭祀費。
新華社提到，小泉進次郎2025年10月出任首相高市早苗內閣防衛大臣，今年2月留任；自 2009 年 8 月下旬首次當選眾議院議員以來，他曾以環境大臣、農林水產大臣身分多次參拜。去年8月15日，時任首相石破茂向神社供奉祭祀費，小泉當時亦曾參拜。
靖國神社供奉二戰甲級戰犯，被視為日本軍國主義的精神象徵。今年4月21日，高市早苗以內閣總理大臣名義供奉「真榊」祭品。
中國外交部發言人郭嘉昆表示，神社仍供奉對侵略戰爭負有直接罪責的甲級戰犯，日本官員及政客多次參拜或供奉祭品、祭祀費。
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