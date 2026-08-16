韓國西江大學18萬個人信息洩漏　前總統朴槿惠都中招

韓國西江大學（Sogang University）約18萬名師生、職員及校友的個人資料外洩，據悉包括前總統朴槿惠。



據韓聯社8月15日報道，校方稱統合登入帳戶資料遭不明身分的外部攻擊，部分資訊外洩，包括學號、職員編號、姓名、帳戶名稱、所屬、電郵、手機號碼及加密密碼。

據西江大學稱，此次外部攻擊發生在11日，原因是來自未經授權的海外IP位址的存取。學校隨後在14日採取了封鎖攻擊IP位址、限制服務存取以及隔離網路等緊急措施，並向個人資訊保護委員會和教育部報告了此事。

資料圖片：西江大學（Wikipedia）

校方指外洩範圍或涵蓋在讀生、教職員、畢業生及重考、復讀生；其查詢網頁顯示，1970年入讀電子工程系的朴槿惠，輸入姓名學號即證實外洩，學號與她2007年競逐提名時公開成績單一致。此前學生已經不滿校方多年強制每半年更換密碼否則限制登入的安全措施。

有畢業生稱「雖然每次被告知每六個月要更改一次密碼很麻煩，但我其實挺信任這個密碼的。密碼就這樣洩露出來，真是太荒謬了。」有學生表示未接通知、「看新聞才知」，須更換其他網站密碼。校方稱昨日深夜知悉攻擊，今晨已發電郵道歉及通知，稍後經課堂應用程式再公布。