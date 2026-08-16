法國多地林火狂燒　馬克龍騎水上摩托車照片掀爭議

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）因一張在里維埃拉駕駛水上摩托車的照片而陷入輿論漩渦，反對派指他與受熱浪和山火所困擾的民眾脫節。



法國畫報《巴黎競賽》星期五（8月14日）將馬克龍駕駛水上摩托車在里維埃拉疾馳的照片刊登在封面，引發人們對這位48歲的總統的批評。

照片中，馬克龍身穿救生衣，露出健碩的手臂，在法國總統度假地布雷岡松堡（Bregancon Fort）度假，顯得活力四射。當時正值法國國會的夏季休會期。

《巴黎競賽》的封面上標題為：「掌控大局的最後一個夏天」，指的是馬克龍明年第二個也是最後一個任期結束後將離開愛麗舍宮。

這份雜誌還刊登了馬克龍在法國遭遇連續熱浪和致命山火的夏季期間參與水上運動（例如水翼衝浪）的照片。

法新社報道，馬克龍的一名隨行人員指出，這些照片未經授權，「過去九年，每年都有總統未經授權的照片刊登出來。」

綠黨領袖通德利耶（Marine Tondelier）說，法國人民正在經歷一個「末日般的夏天」，而總統卻在度假享樂。

社會黨領袖福爾（Olivier Faure）認為，馬克龍此舉傳遞了錯誤的信息，「在熱浪衝擊、法國山火肆虐、許多法國人無力承擔度假費用的時候，總統卻在布雷岡松玩水上摩托車。」

文章獲《聯合早報》授權轉載

