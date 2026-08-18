庫許納晤內塔尼亞胡4小時 消息稱就加沙下階段安排達共識
撰文：蕭通
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為推進加沙和平計劃，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫許納（Jared Kushner）8月17日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會談約4小時。路透社引述「和平委員會」（Board of Peace）的消息人士稱，以方與「和平委員會」就加沙下階段安排達成共識，以軍將留在加沙直至哈馬斯完成解除武裝，並保留打擊權利以阻止哈馬斯嘗試重新武裝。
內塔尼亞胡重申撤軍條件 哈馬斯須完全解除武裝
庫許納繼前一天與哈馬斯領袖會面後，17日於以色列與內塔尼亞胡會面，「和平委員會」（ Board of Peace ）負責加沙事務的高級特使姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）也有出席。
路透社報道，內塔尼亞胡立場強硬，重申只有在哈馬斯解除武裝後，以軍才會撤出加沙。以軍不會從去年10月停火協議劃定的分界線撤出，並將繼續按需要對加沙進行打擊。庫許納則敦促對方，不要為和平路線圖製造障礙。
以方稱會談有建設性 將與和平委員會設兩工作組
不過，內塔尼亞胡的辦公室發聲明形容，會談「深入且富有建設性」， 稱與和平委員會同意成立兩個工作組，一個負責解除哈馬斯武裝，雙方認為須在加沙任何重建前盡快完成；另一個工作組將重點關注加沙的衛生、水源清潔等問題。
路透社引述以色列官員稱，會上並同意在哈馬斯完全解除武裝之前，加沙不會進行任何重建。
以媒：會上准以色列「暫時」繼續定點打擊加沙
以色列《國土報》（Haaretz）報道，會上允許以色列「暫時」繼續對加沙實施定點打擊。但在同日稍早時間，特朗普稱以色列應暫停攻擊，其言論並獲得哈馬斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）表示歡迎，稱顯示特朗普正履行推動停火的承諾。
庫什納16日與哈馬斯政治局主席哈亞（Khalil al-Hayya）會談。庫什納當時重申，哈馬斯在解除武裝問題上沒有談判餘地，但如果他們拿出實際行動，美國將盡力確保以色列也採取相應步驟。
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