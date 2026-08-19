寵物秒變二五仔？逃犯躲閣樓　遭遺棄拉布拉多帶警上門緝拿主人

英國柴郡一名41歲男子騎非法電動滑板車逃避警方追捕時，狠心遺棄追不上車速的拉布拉多犬，怎料狗狗「反手出賣」主人，帶警員直搗其藏身閣樓，男子最終被判囚3個月。



英國《曼徹斯特晚報》報道，事發今年2月一個晚上，警員發現科伊（Charles Foy）駕駛電動滑板車時傳出強烈大麻氣味，要求他停車不果，雙方展開追逐。科伊在死胡同和小巷穿插企圖擺脫追截，期間一隻隨行的拉布拉多犬因追不上高速行駛的滑板車，被遺棄路旁。

英國柴郡一名41歲男子騎非法電動滑板車逃避警方追捕時，狠心遺棄追不上車速的拉布拉多犬，怎料狗狗「反手出賣」主人，帶警員直搗其藏身閣樓，男子最終被判囚3個月。（電視截圖）

警員隨即下車哄着這隻狗，牠竟乖乖帶路，引領警員到朗科恩（Runcorn）比肯斯菲爾德路一個單位。警員入內搜索，發現閣樓艙口打開，科伊藏身保溫物料之下，還辯稱自己只是「在睡覺」。

警員當場將他拘捕，喝令：「出來，你知自己做過甚麼，不然不會躲在閣樓。」

科伊已被裁定未能停車、取消駕駛資格期間駕駛、無牌駕駛、沒有保險及未有提供毒品測試樣本等罪成。他在沃靈頓裁判法院被判監3個月，禁駕4年3個月。

柴郡警方警員史密斯（Mike Smith）形容：「科伊企圖逃走時對自己的狗毫不忠誠，但這隻狗最終保持『忠誠』，為我們提供重要線索，帶我們直達主人住處。」