美國批准向卡塔爾351億軍售　含最多4架KC-46A

美國周四批准一項潛在價值45億美元（約351億港元）的空中加油機售卡塔爾交易。美國國務院宣布，卡塔爾尋求購買最多四架KC-46A空中加油機，機上配備導彈預警傳感器。



據法新社（Agence France Presse）8月20日報道，這筆交易已送交美國國會審批，美方稱將透過協助提升一個戰略區域夥伴的安全，支持美國自身國家安全；又指協議可強化卡塔爾防衛能力，並提升其與美軍及盟友部隊的協同作戰能力，應對現時與日後的威脅。

資料圖片：空中加油機KC-46A（X@MarioNawfal）

卡塔爾是美國與伊朗之間的協調人之一，協助雙方達成協議以結束持續數月的戰事，不過談判目前陷於停頓。卡塔爾亦參與調解以色列與哈馬斯在加沙地帶的衝突。卡塔爾境內設有烏代德空軍基地（Al-Udeid Air Base），是美軍在中東最大的軍事設施，在2月底爆發的戰事中被伊朗數度襲擊。

這個海灣國家曾向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）贈送一架豪華客機，現已成為新的空軍一號。