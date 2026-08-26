鄉村音樂天后桃莉芭頓離世享年80歲　特朗普下令降半旗致敬

撰文：蕭通
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名曲《I Will Always Love You》的原創人、美國鄉村音樂天后桃莉芭頓（Dolly Parton）8月25日離世，享年80歲，其家人公布消息。桃莉芭頓終身曾獲11座格林美獎，估計一生創作了約3,000首歌曲，最終錄製發行的約有450首。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）致哀，並下令全國下半旗一星期，向桃莉芭頓的成就致敬。

2023年6月29日，美國鄉村音樂天后桃莉芭頓（Dolly Parton）在英國倫敦發布新專輯。 （Reuters）

路透社報道，家人並未公布桃莉芭頓的死因，但據指她數天前曾告訴《人物》雜誌（People magazine），自己正處理健康問題，但仍計劃繼續工作。

特朗普於社交平台發帖稱，形容桃莉芭頓是史上最偉大的鄉村歌手之一，甚至是前無古人，後無來者。其去世為數以百萬人帶來巨大損失，為向對方致敬，下令全美各地降半旗，為期一周，從即晚6時開始，「安息吧，桃莉！全世界都愛你」。

2016年4月3日，美國鄉村音樂天后桃莉芭頓（Dolly Parton）出席第51屆鄉村音樂學院獎（Academy of Country Music Awards）的頒獎典禮。（Reuters）

報道指出，身兼鄉村音樂歌手、詞曲作家、演員於一身的桃莉芭頓，出生於田納西州城鎮Pittman Center，大約6歲時便創作了第一首歌——《Little Tiny Tasseltop》，11歲便開始在當地廣播電台演唱，13歲已登上地方鄉村音樂節目Grand Ole Opry的舞台。

她於1950年代末正式步入歌壇，多年來創作不斷，她有25首歌曲登上Billboard鄉村音樂榜首；她也名列「詞曲作者名人堂」（Songwriters Hall of Fame），並於2007年榮獲該名人堂的最高榮譽——Johnny Mercer Award。 2022年，她也入選了「搖滾名人堂」（Rock and Roll Hall of Fame）。

2026年8月25日，美國鄉村音樂天后桃莉芭頓（Dolly Parton）離世，位於荷里活的星光大道，其手印被放上鮮花致哀。（Reuters）

桃莉芭頓累計獲得11座格林美獎（Grammy Awards），其中包含終身成就獎，她創作的《Coat of Many Colors》、《Jolene》、《I Will Always Love You》等歌曲膾炙人口，她也是唱片銷量最多的女歌手之一，累計超過1億張。

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