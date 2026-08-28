加航客機撞車疑人手短缺釀禍 美媒：2航管員竟早退 FAA着手解僱
撰文：洪怡霖
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美媒8月27日引述政府消息人士指，美國聯邦航空管理局（FAA）正尋求解僱兩名空中交通管制員，他們被指在3月紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）加拿大快運航空（Air Canada Express）客機撞消防車致命事件當晚，提早下班。
哥倫比亞廣播公司紐約（CBS New York）報道，熟悉情況的政府消息人士透露，FAA認為兩人提前離開輪班崗位構成考勤卡造假，正着手解僱程序。
事發於3月22日午夜前不久，一架加拿大快運航空客機降落拉瓜迪亞機場時，與跑道上一輛消防車相撞。機師和副機師喪生，消防車上2名救援人員及機上76人中的39人受傷送院。
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當時塔台共有2名管制員值班，另外2名提前離開的管制員本應是額外支援人手。
美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍門迪（Jennifer Homendy）事後表示，午夜班塔台僅有兩名管制員是常見做法，全國空域亦普遍如此。
NTSB已就人手配置展開調查，並長期關注該班次管制員疲勞問題。
運輸部長達菲（Sean Duffy）發聲明，稱絕大多數空中交通管制員都會準時完成整段輪班，但少數人利用納稅人、加重同事負擔並影響空域。
達菲說：「我們不會容忍欺詐，正採取行動追究責任」。
FAA強調會追究員工責任，並正增聘管制員應對人手短缺。
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