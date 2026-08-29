Walmart被指非法配藥助長濫藥　支付5000萬美元與華府和解

美國司法部周五（8月28日）表示，沃爾瑪（Walmart）同意支付5,000萬美元（約3.9億港元），和解美國政府指控其藥房非法配發處方藥、助長濫藥危機的訴訟。



據路透社28日報道，賠付遠低於司法部在2020年12月、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）首個任期尾聲起訴時所稱的數十億美元罰款。沃爾瑪未承認責任，並在監管文件中稱和解金額微不足道。

司法部指控沃爾瑪自2013年起屢次違反聯邦《受管制物質法》，未跟進危險訊號，亦未追蹤及通報可疑的鴉片類藥物處方；部分合規官員明知有處方者經營「藥丸工廠」，仍照樣配藥。

2018年，特朗普第一任期內簽署打擊阿片類藥物法案。（Getty）

和解協議亦要求加強監督藥劑師，並設熱線供員工及病人舉報涉嫌非法配發止痛藥。副司法部長伍德沃德（Stanley Woodward）稱，和解證明司法部致力把美國人的福祉放在首位。

美國疾病控制及預防中心（CDC）數據顯示，1999至2025年間逾90.5萬美國人死於鴉片類藥物過量，年度死亡人數在2022年後開始下降。沃爾瑪2022年曾同意支付31億美元（約242億港元），和解數千宗州及地方政府訴訟。雙方周四在特拉華州威爾明頓聯邦法院提交撤案聯合協議。