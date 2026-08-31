美軍打擊伊朗拉臘克島火箭彈設施　革命衛隊稱多人傷亡將報復

伊朗拉臘克島（Larak）8月30日傳出爆炸聲，美國媒體引述官員消息稱，美軍當日打擊島上的火箭彈發射設施，為美軍近一個月來首度採取軍事行動。伊朗方面消息稱，美軍使用無人機進行攻擊，據指造成2人死亡、2人受傷。伊朗國家電視台（IRIB）引述伊朗革命衛隊（IRGC）稱，美軍的襲擊造成多名伊朗士兵和平民傷亡，矢言將予以報復，懲處肇事者。



美伊關係：圖為2022年1月27日路透社製作的設計圖片，伊朗及美國的國旗被印在一張紙上。（Reuters）

美國媒體Axios報道，根據美國官員說法，美軍對拉臘克島的兩個火箭彈發射器進行了打擊。美方根據觀察認為，伊朗革命衛隊（IRGC）準備向霍爾木茲海峽發射裝有水雷的火箭彈。該名官員稱，美軍正在密切監視該地區，並繼續做好準備，以保護船隻通過這條水道。

同日稍早時間，英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）通報，於阿曼哈薩布港（Khasab Port）以北約22公里處，一艘油輪日前曾在穿越霍爾木茲海峽時，遭到不明投射物襲擊，事年中無人員傷亡報告。UKMTO建議，船隻於相關海域謹慎通行。