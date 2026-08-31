尼泊爾洪災增至919死近4800人失蹤　總理稱傷亡財產損失難以統計

中國西藏和尼泊爾交界山區8月26日發生山洪和土石流災難。尼泊爾當局8月31日（周一）表示，死亡人數已攀升至919人，另有近4800人失蹤，其中包括853名外國人。尼泊爾總理沙阿（Balendra Shah）表示，國家正面臨一場「難以想像、令人心碎」的災難，當局正努力評估這場毀滅性洪水的整體規模。



沙阿稱，「我國正面臨一場難以想像、令人心碎的自然災害。拉蘇瓦地區波特科西河的毀滅性洪水使得全面統計人員傷亡、財產損失和基礎設施損毀情況變得極其困難。」

彭博社報道，尼泊爾目前報告死亡人數為903人，失蹤人數為4,247人；中國當局則表示，西藏吉隆縣有16人死亡，546人失蹤。

圖為2026年8月30日，尼泊爾特里蘇里地區遭洪水及泥石流夾擊後，有建築物嚴重損毀。（Reuters）

據尼泊爾獨立電力生產商協會稱，這場災害也破壞了包括尼泊爾努瓦科特和拉蘇瓦地區至少12個水力發電廠的重要基礎設施。官方數據顯示，只計發電站就有933人失蹤。

尼泊爾陸軍發言人拉賈（Raja Ram Gautam）表示，尼泊爾軍方仍在繼續營救被困在多個水力發電廠隧道中的人員。他也表示，來自中國、印度和南非的救援隊正在不同地點協助尼泊爾軍隊進行救援。