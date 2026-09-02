西藏泥石流｜無名屍塞爆殮房　2家人竟「搶認同1具遺體」

尼泊爾洪災已造成超過千人死亡，當地波卡拉衛生科學院（Pokhara Academy of Health Sciences）近期湧入大量遺體，由於部分遺體難以辨識，竟出現2個家庭同時認領同一具遺體的情況。當局目前已採集雙方家屬的DNA，等待比對結果確認身份。隨着遺體持續送抵，該院也面臨冷藏空間不足的問題。



2家人同認1具遺體 DNA成唯一解方

據《加德滿都郵報》（Kathmandu Post）報道，波卡拉衛生科學院一具編號1003的遺體，同時被2個家庭認為是失蹤親人。其中一方是水力發電計畫工人達希特（Gopal Dahit）的家屬，另一方則是來自魯潘德希（Rupandehi）的導遊巴西亞爾（Damodar Basyal）的家屬。

尼泊爾洪災奪走千人性命 災後重建成本極高昂：

+ 8

雙方都認為遺體的外貌特徵與失蹤親人相符，因此當局採集了2個家庭親屬的DNA樣本，將與遺體進行比對。在結果出爐前，遺體會繼續留在殮房。

巴西亞爾的哥哥表示，照片中遺體的痣、嘴唇等特徵與弟弟相符，他願意接受DNA鑑定，認為在確認身份前，不應將遺體交給任何一方。

達希特的妹妹仍深信這具遺體就是她哥哥。她在太平間外表示：「他的牙齒、額頭、嘴唇、手、胸部和臉部，全都吻合。」

2026年8月27日，在尼泊爾努瓦科特縣特里蘇里，救援隊員抬著一名罹難者的遺體。（Reuters）

102具遺體送抵波卡拉 僅16具確認身份

洪災發生後，來自廓爾喀（Gorkha）、塔納胡（Tanahun）、達丁（Dhading）及東納瓦爾帕拉西（Nawalparasi East）等地的102具遺體被送往波卡拉。截至8月30日，僅16具遺體完成身份確認並交給家屬。

尼泊爾致命山洪約1分鐘將村莊淹沒 村民紛紛奔跑逃難：

+ 7

警方表示，這並非唯一一宗「2家人認領同一具遺體」的案件，醫院另有1具遺體也同時被2個家庭認領。目前警方已採集數個家庭的DNA樣本，用來確認他們認領的遺體是否確實為失蹤親人。

太平間爆滿 家屬持續趕來尋人

隨着家屬持續從各地趕往波卡拉尋找失蹤親人，醫院也面臨遺體辨識與保存壓力。波卡拉健康科學院設置協助櫃台，提供遺體照片及身體特徵供家屬辨認；若無法從臉部確認身份，也有人透過領帶、刺青、項鍊及耳環等特徵辨識。

醫院殮房共有72個冷藏櫃，但在部分遺體交給家屬及轉送其他醫院後，仍有77具遺體留置，冷藏空間已超出容量。

延伸閱讀：

南韓多地突降暴雨！全羅南道單日狂灌334毫米 釀2人失蹤

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】