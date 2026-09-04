日中友好議員聯盟擬月內派年輕成員訪華　2025.11以來首次

日本跨黨派團體「日中友好議員聯盟」會長森山裕9月3日透露，正協調讓年輕成員大致在本月內訪華。日媒指，若成事，將是去年11月首相高市早苗涉台國會答辯導致日中關係惡化以來，該議員聯盟首次派團訪華。



共同網報道，自民黨前幹事長森山裕當日向傳媒表示，此次訪華由議員聯盟方面向中方提議，預計將有朝野政黨議員參加。

聯盟幹部表示：「希望森山等人的訪華也能盡早實現。」

2025年4月29日，全國人大常委會委員長趙樂際在北京會見日本日中友好議員聯盟會長、自民黨幹事長森山裕。（新華社）

中國外交部發言人郭嘉昆在記者會上回應年輕成員訪華方針，強調：「只要能夠恪守中日四個政治文件、奉行對華友好、珍視中日關係，我們都願同他們溝通交流，增進相互理解與信任。」

報道又指，在野黨「中道改革聯合」的伊佐進一等人組成的另一跨黨派國會議員團8月已訪華，在北京與中共中央對外聯絡部副部長陸慷會談。

報道亦稱，作為6月去世的前眾院議長河野洋平的繼任者、出任日本國際貿易促進協會會長的前外相岩屋毅等人，亦在協調本月訪華。