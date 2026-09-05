伊朗油輪在哈爾克島附近遭襲 伊媒：遭美軍導彈擊中
撰文：韓學敏
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伊朗半官方通訊社塔斯尼姆（Tasnim）9月5日報道，一艘伊朗油輪周六在伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）對開海域遭美軍導彈擊中。
報道指，油輪在該島錨地一帶遭4枚美軍導彈擊中；塔斯尼姆通訊社引述當地消息指無人傷亡，船員正撤離。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月31日曾在社交媒體發文，上傳AI製作影片，稱哈爾克島「被炸成碎片」；伊朗之後警告，若該島遇襲將強烈回應。特朗普6月11日曾稱欲接管哈爾克島，數天後又稱暫不在當地採取軍事行動。
伊朗是石油輸出國組織（OPEC）第三大產油國，戰前九成原油經該島出口，美軍4月中起封鎖伊朗石油出口後運輸受阻，襲擊勢進一步打擊其石油業。
美國在伊朗封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）後對伊朗港口實施封鎖，該海峽戰前承載全球五分之一石油供應。
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