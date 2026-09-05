外媒：特朗普女婿庫什納與特使威特科夫抵莫斯科 將晤俄總統特使
撰文：劉耀洋
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俄羅斯國際文傳電訊社（IFX）9月5日稱，一架載有美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿庫什納（Jared Kushner）與特使威特科夫（Steve Witkoff）的專機已抵達莫斯科。路透社引述消息人士稱，2人料將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）會晤。
路透社報道，特朗普4日曾暗示美國有一項旨在結束俄烏戰爭的全新具體方案，但他並未詳細說明該方案的具體內容。他說：「我派出了威特科夫和庫什納，他們兩位都是非常優秀的談判專家，我們派他們過去看看能否達成協議。」
與此同時，俄羅斯在庫什納和威特科夫到訪前夕，加強了對烏克蘭的空襲，包括以無人機襲擊了烏克蘭國家安全局（SBU）的總部。
據烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），庫什納和威特科夫到訪莫斯科後，將於翌日前往烏克蘭。
澤連斯基5日指控，俄羅斯當日對烏克蘭首都基輔和附近城鎮的機場發動襲擊，聲稱此舉是俄方對美國代表或以飛機前往烏克蘭的回應。
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