外媒：特朗普女婿庫什納與特使威特科夫抵莫斯科　將晤俄總統特使

俄羅斯國際文傳電訊社（IFX）9月5日稱，一架載有美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）女婿庫什納（Jared Kushner）與特使威特科夫（Steve Witkoff）的專機已抵達莫斯科。路透社引述消息人士稱，2人料將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）會晤。



載有美國總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）與總統特使威特科夫的車隊2026年9月5日駛離莫斯科機場（Reuters）

路透社報道，特朗普4日曾暗示美國有一項旨在結束俄烏戰爭的全新具體方案，但他並未詳細說明該方案的具體內容。他說：「我派出了威特科夫和庫什納，他們兩位都是非常優秀的談判專家，我們派他們過去看看能否達成協議。」

2026年1月6日，法國巴黎，美國特使威特科夫（Steve Witkoff，左）與總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner，右）在愛麗舍宮舉行的「自願聯盟」會議期間出席記者會。（Getty）

與此同時，俄羅斯在庫什納和威特科夫到訪前夕，加強了對烏克蘭的空襲，包括以無人機襲擊了烏克蘭國家安全局（SBU）的總部。

據烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），庫什納和威特科夫到訪莫斯科後，將於翌日前往烏克蘭。

左圖：2025年8月26日，美國華盛頓，威特科夫在霍士新聞旗下一檔節目中發表講話。（Getty）右圖：2025年2月18日，美俄會談後，俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在沙特阿拉伯首都利雅德。（Reuters）

澤連斯基5日指控，俄羅斯當日對烏克蘭首都基輔和附近城鎮的機場發動襲擊，聲稱此舉是俄方對美國代表或以飛機前往烏克蘭的回應。