美國特使訪烏晤澤連斯基 據報英法德國家安全顧問同日亦抵基輔
撰文：林嘉敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿庫什納（Jared Kushner）9月5日在莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會晤後，6日又赴基輔會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他烏方官員。二人此前曾多次到訪莫斯科，此次是首次訪問基輔。
路透社引述消息人士稱，同日，英國、法國和德國的國家安全顧問也抵達基輔，但不清楚他們會參與哪些會議。
在美國特使抵達前，澤連斯基在社交媒體發文稱，烏方談判代表已經準備好會議。他指：「我們需要安全保障。我們需要有尊嚴的戰後和平。我們的方案已經擬定完畢。」
報道指，澤連斯基相信任何與俄羅斯的和平協議都需要美國發揮關鍵作用，認為有可能在明年夏天美國進入新一輪大選週期前實現停火。
雖然本次斡旋讓俄烏達成臨時協議，停止互襲首都，但前綫炮火並未停息，俄方周六襲擊烏克蘭其他城市，烏方周日亦表示夜間襲擊俄境內煉油廠引發火情，雙方持續遠程互襲。
威特科夫和庫什納5日於克里姆林宮與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行3小時會晤。白宮表示，雙方討論了結束俄烏戰爭的實質後續步驟計劃，將在未來幾週內公布。
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