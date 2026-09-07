美俄亥俄州民主黨候選人競選活動遇襲釀多人傷　一名持槍男子被捕

美國俄亥俄州州長選舉活動驚傳暴力事件，民主黨籍州長候選人阿克頓（Amy Acton）9月6日在當地一個地方市集造勢時，一名攜帶2支槍械、體型魁梧的男子突然闖入並衝撞人群，甚至一度逼近阿克頓逼近，釀成多人受傷，其中包括有2名長者倒地；現場保安人員與警方迅速壓制並逮捕嫌犯。此案發生時機也臨近保守派政治活動家柯克（Charlie Kirk）遇襲喪生一周年，因而引發全美輿論高度關注。



綜合美媒報道，阿克頓發言人證實，阿克頓周日於馬霍寧縣坎菲爾德市集（Canfield Fair）造勢時，38歲白人男子Patrick Havas突然闖入，並衝向阿克頓，造成多人受傷。阿克頓與團隊感謝執法人員果斷處置，並為在事件中的傷者祈禱。

涉案男子當時用手機拍攝正在向人群發表講話的阿克頓，之後強行擠過人群，朝向阿克頓衝過去，隨即遭到阿克頓的保安人員壓倒在地。阿克頓在事件中並未受傷。

當地警方表示，警員在嫌犯身上檢獲2支槍械，將起訴他2項傷人罪與一項妨礙公眾安寧罪。

警員在嫌犯38歲白人男子Patrick Havas身上檢獲2支槍械，將起訴他2項傷人罪與一項妨礙公眾安寧罪。(Reuters)

阿克頓曾任州衛生局長，今次將與共和黨籍的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）角逐州長。拉馬斯瓦米陣營隨後發表聲明譴責，強調政治圈絕不能容忍暴力；現任共和黨籍州長德瓦恩（Mike DeWine）也慶幸阿克頓未受傷並譴責攻擊。

近年，美國政治暴力頻傳，其中總統特朗普（Donald Trump）過去幾年多次遭遇暗殺未遂。這次事件發生後，共和民主兩黨政要均發聲強烈譴責。