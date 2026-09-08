新加坡為高官大幅加薪　總理年薪漲6成至逾2200萬港元

新加坡周二（8日）宣布上調政府官員薪酬，部長年薪將自10月15日起由220萬新元（約1,361萬港元）上調至360萬新元（約2,223萬港元），升幅64%。新加坡部長薪酬在漲薪前已為全球最高。總理黃循財表示，若未來5年繼續任職總理，將把薪水增幅捐出。



新加坡初級部長現時年薪110萬新元（約681萬港元），新規下視表現可上調最高9%，其後按表現調整，最高可增至180萬新元（約1,112萬港元）。黃循財表示，本屆政府任期結束前，多數初級部長年薪約135萬新元。

據報道，新加坡以高薪酬吸引管治人才並防止腐敗，但由於當地民眾薪酬中位數僅為每月（約35,700港元），官員加薪問題敏感。2012年當局曾削薪36%平息民怨，原定2023年進行檢討，惟因經濟不確定延後至今。

新加坡公共服務署在其網站上表示，政府以收入最高的1000新加坡人的薪水作為部長薪酬的基準，因為他們的素質和能力「反映了新加坡建立良好政府所需的人才素質」。

我2026年8月8日，新加坡總理黃循財表示團結、開放與堅韌的價值觀比以往任何時候都更加重要。（X@@LawrenceWongST）

黃循財在國會承認政治薪酬調整「艱難而容易引起情緒」，承諾如果未來5年繼續擔任總理，會將薪酬的加幅全數捐出。

國會周四將就方案展開辯論。有網民指加薪不合時宜，亦有稱若部長更能應對時局便合理。

根據非盈利組織PoliticalSalaries.com的數據，新加坡總理為全球收入最高的政府領導人，香港特首以71.9萬美元（564萬港元）年薪位居全球第二，其次是瑞士總統，年收入為60.6萬美元（475萬港元）。此外，英國首相的年薪為23萬美元（約180萬港元），美國總統特朗普（Donald Trump）的年薪為40萬美元（約314萬港元）。