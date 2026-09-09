富士山連日暴雨山泥傾瀉　2登山客被發現昏迷　3架車被掩埋｜有片

日本廣泛地區連日遭遇暴雨，富士山上，兩名登山者在惡劣天氣中被發現昏迷不醒。此外，富士宮路線五合目發生山泥傾瀉，掩埋了三輛汽車。



日本媒體就富士山2名登山客被發現昏迷的報道：

《日本電視台》9月9日引述當地警方報道，凌晨5時30分左右，一名年齡在30至40歲之間的男子被發現在富士宮路線山頂附近暈倒。上午7時左右，另一名年齡約60歲的男子被發現在新建的七合目附近暈倒。

據報道，兩人均被認定為被困的登山者，目前處於昏迷狀態。山區救援隊員已找到他們，並用推土機將他們運送至目的地。

同時，據縣政府消息，富士山富士宮路線五合目發生山崩。泥石流湧入停車場，掩沒了三架汽車。 9日午夜前後，一名發現山泥傾瀉的承包商報告這宗意外。目前尚無人員傷亡報告。

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《讀賣新聞》同日引述新七合目一家山間旅館的員工告訴報道：「從周日（9月6日）開始，連續四天斷斷續續地下着雨，我們遭遇了像颱風一樣的暴雨襲擊。」