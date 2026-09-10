Apple發布會｜新掌門John Ternus事前發神秘預告片掀揣測｜有片

蘋果公司（Apple）2026年9月9日舉行年度大會，發布蘋果首款摺機iPhone Duo等5大新品新產品。新任行政總裁特納斯（John Ternus）會前於社交平台X上發布神秘預告片，作為事先造勢。預告片在不足一小時已錄得逾110萬次瀏覽。



特納斯在距離週三的「Surprise and shine」發布會還有幾個小時，率先分享了一段14 秒的神秘預告影片。這段短片顯示，一束強光照射在一個疑似攝影機鏡頭的物體上。這可能暗示著傳聞中的 iPhone 18 Pro Max 相機升級，其中包括可變光圈。

預告片之後引起不少網民熱議，紛紛猜測其為何物，有人估計是iPhone 相機、也有人猜可能是蘋果品牌的手電筒，也有可能是在預告某種完全出人意料的新品，如 Vision Pro 2 或傳聞已久的蘋果智能眼鏡，眾說紛紜。

這類預熱宣傳對蘋果而言尚屬罕見，尤其是該公司通常不會以如此含蓄或抽象的方式為新品發布造勢，有意見認為這或許預示特納斯 打算帶領公司走向一個風格更為華麗奪目的新方向。特納斯於本月 1 日正式接庫克（Tim Cook）擔任行政總裁。此前，他深耕產品領域，曾多次代表蘋果公開亮相，並參與了 AirPods 等產品的設計工作。

隨後當日的發布會揭曉，新摺疊屏IPhone Duo內置7.6吋柔性屏、外5.4吋屏，採A20 Pro，17,499港元（256GB）起，10月16日預訂、23日發售。iPhone 18 Pro及Pro Max首納4段可變光圈，效能增40%；18 Pro由10,499港元起、Pro Max由11,499港元起，9月12日預訂、18日開賣。