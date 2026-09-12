美企在華經營信心大幅回升 市場競爭取代地緣風險成最大挑戰
撰文：林嘉敏
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上海美國商會（AmCham Shanghai）9月10日公布最新年度調查，顯示伴隨著中美關係趨於穩定，在華美企經營信心顯著反彈，終結連續四年低迷趨勢，投資意願亦同步回升。
該調查涵蓋262家在華美企，其中58%企業對未來五年前景持樂觀態度，同比回升17個百分點。另外，有約78%的受訪企業表示，在華業務去年達成盈利，創2019年以來新高。
上海美國商會主席萊曼（Jeffrey Lehman）表示：「兩國領導人同意在公平互惠的基礎上建立建設性的戰略穩定關係，令我們所有成員都倍感安心，我認為這促成了諸多積極成果。」
在投資層面，31%企業計劃2026年追加投資，僅14%有意縮減投入。此外，55%企業認可中國監管透明度有所提升。同時，有68%的受訪企業認為在華市場的競爭已經取代地緣政治帶來的挑戰。
隨著中美貿易休戰、雙邊互動回暖，企業經營預期明顯改善，為本月中美元首會晤營造正向商業氛圍。
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