瑞士旅遊巴翻側多人死傷 荷蘭旅行社：48人團9.7出發
撰文：洪怡霖
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瑞士東部恩加丁（Engadin）地區9月10日傍晚發生嚴重旅遊巴車禍，多人死亡與受傷。荷蘭旅遊業協會ANVR向瑞士媒體表示，事發時車上共有48人，該團於7日出發。
格勞賓登州（Graubünden）警方未確認有關資訊，僅在社交平台X證實，旅遊巴事故造成多人死亡、多人受傷，並稱進一步資訊隨後公布。
瑞士《觀察報》（Blick）報道，涉事旅遊巴屬於荷蘭巴士公司Oad。公司總監科斯特（Arjan Koster）向荷蘭媒體AD表示，旅遊巴當時正前往奧地利，並在瑞士進行一日遊。
ANVR發言人稱：「我們對事件感到非常難過，這是一宗可怕的意外。」發言人指，ANVR協會正與Oad緊密聯繫，科斯特計劃明日前往事故現場，目前正嘗試聯絡車上旅客的家屬。
有住在恩加丁的荷蘭籍居民向荷蘭《電訊報》（De Telegraaf）表示，約傍晚6時45分獲悉事件造成多人死亡，「這個消息正在附近傳開。」
事故發生於策爾內茨（Zernez）與蘇施（Susch）之間的路段，這條道路於下午5時封閉，多支救援組織奉召到場。
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