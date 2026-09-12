與莫迪會晤尋求加深關係　普京籲金磚國家建新平台抗衡西方

印度總理莫迪（Narendra Modi）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9月11日在新德里會晤，同意加深兩國長期關係。普京呼籲金磚國家（BRICS）建立一個不受西方規則約束的全球增長新平台。



路透社報道，莫迪與普京在金磚國家峰會前夕會談，中國國家主席習近平及伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）等將出席峰會。印度正試圖在美國、海灣阿拉伯國家、俄羅斯、伊朗及以色列之間保持平衡，同時應對烏克蘭及伊朗戰爭造成的航運和貿易中斷。

普京在金磚商業論壇上表示，西方競爭對手正試圖以一切必要手段重奪領導地位，「競爭有時呈現不光彩的形式，甚至包括直接攻擊或破壞工業和物流設施、管道等」。他指西方對拒絕聽命者施加「非法限制」及「二級制裁」威脅，金磚國家將建立「新的、可持續的全球增長平台」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2026年9月11日在新德里會晤。（路透社）

普京特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）向路透社表示，金磚國家正從地緣政治集團轉型為更務實的經濟夥伴關係，聚焦企業、科技公司及投資者合作，改善支付系統及聯合基建。

印度外交部聲明指，莫迪與普京就西亞及黑海地區衝突對海事貿易及印度海員安全的影響交換意見，同意繼續加強兩國「特殊及優惠戰略夥伴關係」。