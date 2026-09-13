印尼載有243名乘客渡輪遇惡劣天氣沉沒　103人獲救其中1人喪生

印尼搜救部門9月13日發聲明，指當地一艘載有243名乘客的渡輪由東爪哇省首府泗水（Surabaya）駛往南加里曼丹省的最大城市馬辰（Banjarmasin，又譯班賈爾馬辛）期間遭遇惡劣天氣而突然失去聯絡，當局其後表示，涉渡輪已經沉沒，船上103人獲救，其中1人不幸身亡。



路透社報道，印尼搜救部門指，涉事渡輪「Virgo Transport 8」12日由泗水出發，但駛至距離馬辰的碼頭約148公里的位置下落不明。

當局已經出動船隻、直升機及搜索隊到最後出現的位置進行搜索，其中103人由其他船隻救起，部分送到東爪哇省的港口；救援人員正調查其餘約140人的下落，但沒透露渡輪沉沒原因。

圖為涉事渡輪「Virgo Transport 8」。（x/@Asemanis0127）

根據船隻追蹤網站vesselfinder.com的資料顯示，「Virgo Transport 8」在1987年落成，前身為「フェリーくるしま」（Ferry Kurushima ），由日本石崎汽船擁有，行駛松山至小倉，直到航線在2025年7月1日停運退役，再轉讓至印尼。

圖為網民拍攝的「VIRGO TRANSPORT 8」，當時船身仍有石崎汽船的標誌。（x/@7colors_frp）

印尼由17000個島嶼組成，渡輪網絡比飛機發達和便宜，因此是當地民眾的主要往來交通手段。惟當地的安全標準經常被忽視，導致意外頻生。