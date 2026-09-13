研究：周末適當補覺可降低高血壓風險　但睡過頭則有害

專家多年來一直強調周末賴床的風險，並警告在周末補回平日缺失的睡眠可能擾亂人體生物鐘，但最新研究顯示，周末適度補眠可能有助於降低高血壓風險。



韓國一項針對4萬名成年人、歷時七年的研究顯示，周末補眠與高血壓的患病風險降低6%相關。

對於被認為缺乏運動的人群而言，如果他們在周末補眠，患高血壓的可能性降低6.9%。

研究員的分析顯示，1小時27分鐘是理想的補眠時長，患高血壓的可能性降低9%。

這項研究日前已在慕尼黑舉行的歐洲心臟病學會年度大會上發表。研究作者、韓國高麗大學的李娜媛（Nawon Lee，音譯）說：「睡眠不足會給身體帶來額外壓力，使心臟和血管承受更大的工作負擔，並可能導致血壓升高……周末多睡一些，可能讓身體有機會恢復，從而減輕部分壓力。」

專家多年來一直強調周末賴床的風險，並警告在周末補回平日缺失的睡眠可能擾亂人體生物鐘，但最新研究顯示，周末適度補眠可能有助於降低高血壓風險。（Getty）

不過，補眠過多則可能有害，周末多睡四個多小時的人患高血壓的風險更高。

李娜媛指出：「當周末補眠的時間過長時，睡眠不規律和晝夜節律紊亂的程度可能會加劇，這可能抵消補眠帶來的好處。」

未參與研究的英國心臟基金會心臟病學顧問兼臨床主任Sonya Babu-Narayan說：「這項研究並不意味着我們可以讓體育鍛煉退居次要位置，但至少目前看來，也許我們不必因為周末晚起而感到內疚。」

本文獲聯合早報授權轉載

