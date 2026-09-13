Celine Dion時隔6年重返舞台喜極而泣　巴黎會場座無虛席

加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）9月12日於巴黎舉辦演唱會，現場座無虛席，這是繼她罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome）後，歷經艱苦復健，時隔6年重返舞台。莎蓮迪安當晚亦喜極而泣，感動無數歌迷。



英媒《鏡報》（Mirror）報道指，此次演出延遲50分鐘才開場，一度令現場氣氛緊張。但最終，莎蓮迪安以經典法語老歌《On Ne Change Pas》揭開演出序幕，面對三萬名來自全球的歌迷數度動容。她唱完後輕輕點頭致意，並深呼吸，最終未能忍住情緒崩潰大哭。

莎蓮迪安用法語和英語現場坦言，抗病之路「比預想的要崎嶇得多」，又激動表示：「今晚，我想為你歌唱，為我自己歌唱，為生命歌唱。」

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巴黎全城盛大迎接歌后回歸，推出系列致敬活動，周邊車站亦短暫更名「Céline」以烘托氛圍。法國媒體《巴黎人報》（Le Parisien）指，美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）亦低調低調現身觀演。

本次莎蓮迪安在巴黎駐唱共計26場，其中16場已全數售罄，後續明年5月將再加開場次。歌迷們直言「難以置信」能再見到莎蓮迪安，又稱見到她一些都好「感到很開心」。