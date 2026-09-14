特朗普重申支持愛爾蘭統一　無視英國不滿及反對

美國總統特朗普（Donald Trump）上周六訪問愛爾蘭時，表示樂見愛爾蘭統一。特朗普9月13日針對英國首相貝安德（Andy Burnham）反對舉行公投的立場時回應重申，「在我看來愛爾蘭統一可謂『順理成章』」。



特朗普日前展開為期兩天的愛爾蘭之行，他周日對於自己關於愛爾蘭的言論引發爭議表示樂見其成。他說：「許多人都表示贊同。我當時發表的只是一番相當常規的言論，但我因此獲得了極大的支持。」

當被問及蘇格蘭獨立問題時，特朗普未予置評，並表示：「我現在還不想談論蘇格蘭，這個問題留到以後再說。」

愛爾蘭政府更傾向和美國討論跨國合作倡議，而非國家統一議題。圖為9月12日，美國總統特朗普在愛爾蘭都柏林的法姆利莊園（Farmleigh House）會見愛爾蘭總理馬丁。(Reuters)

特朗普的言論讓愛爾蘭政府感到尷尬，因該國更傾向於討論跨國合作倡議，而非國家統一議題。而新芬黨（Sinn Féin）則對特朗普支持愛爾蘭統一的聲明表示歡迎。 新芬黨黨魁亞當斯（Gerry Adams）表示：「這些言論反映了北美民眾——尤其是愛爾蘭裔群體——對愛爾蘭統一的廣泛共識。」

此番言論還引起英國政界人士的強烈不滿和批評，英國改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）日前在社交網上稱，「北愛爾蘭是英國引以為傲、不可分割的一部分」。英國首相府發言人重申，英方對愛爾蘭統一及福克蘭群島的立場「沒有改變」。